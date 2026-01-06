Haberler

Cezayir uzatmalarda bulduğu golle çeyrek finale çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezayir, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni uzatmalarda 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanırken, Cezayir'in golünü 119. dakikada Adil Boulebina attı.

AFRİKA Uluslar Kupası son 16 turunda Cezayir, normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatmalarında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Stade Prince Moulay El Hassan'da TSİ saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Mısırlı hakem Mahmoud Mansour yönetti. Karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanırken, Cezayir 119'uncu dakikada Adil Boulebina'nın attığı golle çeyrek final biletini aldı.

Bu sonucun ardından Cezayir, çeyrek finalde Nijerya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Avrupa'nın iki devi Ukrayna için anlaştı! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
15. kattan düştü, çamaşır askısına takıldı: Çin'de mucizevi kurtuluş

15. kattan düştü, mucizeyle yaşama tutundu
Kocaeli'nde acı son: Tavuklarına yem vermeye gitmişti, cansız bedeni bulundu

Köydeki herkes, korkunç manzaradan gözünü alamadı
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

Evini teslim alamayınca önce müteahhidin oğlunu sonra kendini öldürdü
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor