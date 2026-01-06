Cezayir uzatmalarda bulduğu golle çeyrek finale çıktı
Cezayir, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni uzatmalarda 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanırken, Cezayir'in golünü 119. dakikada Adil Boulebina attı.
Bu sonucun ardından Cezayir, çeyrek finalde Nijerya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor