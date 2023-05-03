PFDK ceza açıklar açıklamaz Ali Koç, İrfan Can Kahveci için özel uçak kaldırttı
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Süper Lig'de oynanan Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin 2 maç ceza alması sonrası, Ali Koç harekete geçti. Gece yarısı cezası açıklanan 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda oynanacak maç için Ali Koç'un özel uçağıyla Sivas'a gitti.
PFDK'nin İrfan Can Kahveci'ye 2 maç ceza vermesinin ardından milli futbolcu, ligdeki maçları kaçıracak olması nedeniyle Türkiye Kupası maçında oynayabilmek için özel uçakla Sivas'a gitti.
ALİ KOÇ'UN UÇAĞIYLA SİVAS'A GİTTİ
İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza 4 maçtan az olduğu için deneyimli futbolcu cezasını lig karşılaşmalarında çekecek. Normal şartlarda Türkiye Kupası'ndaki Sivas maçının kadrosunda bulunmayan milli futbolcu, Ali Koç'un özel uçağıyla Sivas'a gitti.
GİRESUN VE TRABZON MAÇLARINDA YOK
Teknik direktör Jorge Jesus'un şans vermesi durumunda İrfan Can Kahveci, Sivasspor'a karşı oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçında sahada olacak. 27 yaşındaki futbolcu, ligde oynanacak Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.