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Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

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UEFA'nın resmi internet sitesinin Fransızca versiyonunda Türkiye'nin yerine Avusturya'nın çeyrek finalist olarak gösterildi.

UEFA resmi sitesinin Fransızca versiyonunda skandal bir gelişme yaşandı. UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.

UEFA'DAN SKANDAL HATA

Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi. Bu olay, Türk futbolseverler tarafından yoğun eleştiriyle karşılandı.

İşte o görsel;

Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

Kaynak: Haberler.com / Spor

Avusturya Türkiye Spor Haberler

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