Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket

UEFA resmi sitesinin Fransızca versiyonunda skandal bir gelişme yaşandı. UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.

UEFA'DAN SKANDAL HATA

Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi. Bu olay, Türk futbolseverler tarafından yoğun eleştiriyle karşılandı.

İşte o görsel;