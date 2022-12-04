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Çeyrek finalde müthiş maç izleyeceğiz! İngiltere'den Fransa'ya gözdağı

Spor Haberleri

İngiltere, Dünya Kupası son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde İngiltere ile Fransa kozlarını paylaşacak.

Senegal'i 3 golle geçen İngiltere, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. İngiltere'nin gollerini 38'de Henderson, 45+2'de Kane ve 57'de Saka kaydetti.

Çeyrek finalde müthiş maç izleyeceğiz! İngiltere'den Fransa'ya gözdağı

RAHAT OYUN

İngiltere 90 dakikada oyunun kontrolünü bırakmadı. Senegal hayli zayıf kaldı. İngiltere, Polonya'yı 3-1 deviren Fransa'ya da mesajı yolladı.

Çeyrek finalde müthiş maç izleyeceğiz! İngiltere'den Fransa'ya gözdağı

ERKEN FİNAL

Turnuvanın favorileri olarak gösterilen İngiltere ve Fransa, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. İki devden birisi finali göremeyecek.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Harry Kane Fransa Spor Haberler

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