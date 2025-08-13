Cevdet Ege Mutlu, U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

MİLLİ Kürekçi Cevdet Ege Mutlu, Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda Erkekler 1x (tek çifte) A finalinde elde ettiği 06.51.74'lük dereceyle altın madalyanın sahibi oldu. 2024 yılında Avrupa şampiyonu olan Cevdet Ege Mutlu, bu başarısının 1 yıl sonrasında dünya şampiyonluğunu da kazanmayı başardı. Milli kürekçi, yakaladığı başarıların ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Cevdet Ege Mutlu, "Şampiyonluğu hem devam ettirebilmek hem de üzerine koyabilmek çok daha büyük bir sorumluluk. Çünkü önemli olan şampiyon olabilmek değil, şampiyon kalabilmek" dedi.

Milli Kürekçi Cevdet Ege Mutlu, "Aktif bir şekilde milli takımda kürek çekiyorum. Kürek sporuna 2018'de başladım. Aslında en büyük seçme sebebim babamdı. Babam hem özgüven kazanayım hem de birazcık daha dirayetli olayım diye spora başlamamı istedi. Benim için bitmedi, ondan sonra da 'İstiyorsan devam edersin' dedi. İki yıl sonra da çok sevdiğimi fark ettim, devam ettim" ifadelerini kullandı.

Cevdet Ege Mutlu, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kazandığı başarıların ardından omuzlarındaki yükün daha da arttığını söyleyen Cevdet Ege Mutlu; şampiyon olmanın değil, şampiyon olarak kalmanın daha zor olduğuna dikkat çekti. Bugünlere gelebileceğini hiçi düşünmediğini söyleyen milli sporcu, "Açıkçası çok ağır, çünkü şampiyonluğu hem devam ettirebilmek hem de üzerine koyabilmek çok daha büyük bir sorumluluk. Çünkü önemli olan şampiyon olabilmek değil, şampiyon kalabilmek. Ben bu günlere hiç gelebileceğimi düşünmüyordum. O yüzden çok duyguluydum, her anında da her şeyinde de… Her yarış sonrasında bir tık daha sorumluluk, bir tık daha baskı, bir tık daha yapmam gereken işlemlerin çok olduğunu fark ettim. Güzel bir duygu ama hep tereddütte hissettiriyor beni. Her yarışın ardından artan sorumluluk duygusu beni hem motive ediyor hem de duygusal olarak etkiliyor. Güzel ama hep tereddütlü bir süreç" şeklinde konuştu.

'SUYUN İÇİNDE GÜVENDEYDİM, ASIL ZORLUK KARADAYDI'

Suyun içindeyken rahat olduğunu ancak karaya çıktığında duygusal olarak zorlandığını belirten Mutlu, "Her yarışın arkasında yalnızca fiziksel değil, derin bir duygusal mücadele de yer alıyor. Daha çok suyun dışında zorlandım. Çünkü suyun içerisindeyken nerede, ne yapacağımı biliyordum. Ama suyun dışarısındayken sert ya da duygusuz gibi gözükmek, bir şeyden etkilenmemiş gibi gözükmek çok zordu. Yani her akşam çok fazla duygusal anlar yaşadım. Çok yorulduğumu fark ettim, bir sonraki güne daha nasıl hazır çıkabilirim diye düşündüm" diye konuştu.

Milli sporcu, yaşadığı bu zorlukların kendisini hem mental olarak güçlendirdiğini hem de sporcu kimliğini derinleştirdiğini belirtti.

'MİLLİ BİR DEĞER OLABİLMEK BÜYÜK GURUR'

Şampiyonluk sürecinin kendisini hem şaşkın hem gururlu hissettirdiğini belirten Cevdet Ege Mutlu, "Açıkçası benim kendime olan görüşlerim bir tık değişti. Yani hala şaşkınım. Ne yaşadığımı ne yaptığımı hala tam anlayamadım. Sadece anda kalmaya çalışıyorum. Elbette insanların gözünde de değişmiştir. Milli bir değer olabilmek çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur. Ama ben hala yaptıklarıma inanamıyorum" dedi.

'KÜREK TÜRKİYE'DE YENİ YENİ SAHNEYE ÇIKIYOR'

Kürek sporunun dünyadaki gelişimini değerlendiren milli sporcu Cevdet Ege Mutlu, Türkiye'nin bu alanda henüz yeni adımlar attığını ancak büyük bir potansiyel taşıdığını dile getirdi. Milli sporcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelde kürek sporunun popüler olduğu ülkeler bir tık daha Avrupa ve İngiliz kraliyet aileleri. Çünkü daha çok Avrupa'da popülerleşmiş bir spor. Şu anda domine eden İngiltere'yi söyleyebilirim. Yeni Zelanda, Avustralya birçok teknede çok iyi. Aynı zamanda Hollanda ve balkan ülkeleri çok iyi. Romanya geçen sene hemen hemen her kategoride madalya aldı. Hatta bizim şu anda çalıştığımız antrenör de eski Romanya'nın antrenörü. Biz, bu işte aslında yeniyiz. Gerçek anlamda podyuma çıkmaya başladığımız yaklaşık 10-15 sene oldu. Biz de çok şanslıyız ki bu çıkan dönemdeyiz. Büyük bir onur bizim için de. Aynı zamanda Türkiye'de de şu anda aktif olarak, yani olimpik kategoride çok fazla kulüp yok. Ama olimpik demeyeyim, ona deniz küreği diyeyim. Deniz küreği kategorisinde çok daha fazla tekne var şu anda. Çünkü deniz küreği dünya için yeni bir kategori, yeni bir klasman oldu. Şu anda biz de onun önde gelen ülkelerindeyiz. Hatta son iki senedir de yarışları Türkiye'de yapılıyor. O yüzden çok fazla destek oluyoruz."

'SABRETTİM, HAKKINI VERDİKÇE HER ŞEY OLDU'

Spor hayatındaki en büyük dersin sabır olduğunu vurgulayan Cevdet Ege Mutlu, başarıya giden yolun istikrarlı çalışmaktan geçtiğini söyledi. Emek verdiği her anın karşılığını aldığını belirten Mutlu, "Sabrettim, hakkını verdim ve oldu" diye konuştu.