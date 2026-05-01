CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali öncesi basın toplantısı düzenlendi

CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesi katılımcı takımlar VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit, Savino Del Bene ve A. Carraro Imoco'nun başantrenör ile kaptanları basın toplantısında bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan VakıfBank kaptanı Zehra Güneş, "Zorlu bir sezonunun ardından Dörtlü Final için buradayız. Diğer üç takımı da tebrik ediyorum. Hepsi burada olmak için büyük mücadele verdi ve hepsi hak etti. İstanbul'da umarım kazanan taraf biz oluruz ve kupayı müzemize götürürüz. Asıl önemli yer bizim için burası. Ülkemde olduğum için çok mutluyum. Umarım bu zevki, iki Türk takımı birlikte final oynayarak yaşayabiliriz." diye konuştu.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ise çok iyi takımlarla karşılaşacaklarını söyleyerek, "Zorlu ve keyifli bir sezonunun ardından buradayız. Bütün ekip arkadaşlarımı ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Her zaman maçlarda yüzde yüzlerini verdiler. Burada olmak bizim için bir keyif. Hafta sonu dünyanın en iyi takımlarıyla karşılaşacağız ve izleyenlere iyi bir maç seyri yaşatacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

A. Carraro Imoco oyuncusu Joanna Wolosz, "Sezon boyunca verdiğimiz tüm mücadele burada olmak içindi. Burada olduğumuz için mutluyuz. Sezona çalkantılı başladık ama süreç giderek iyileşti. Önemli olan nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğinizdir. Rakiplerimiz çok güçlü, maçlar da zor olacak. Sahada yüzde yüzümüzü vereceğimizden eminim." şeklinde konuştu.

İtalyan ekibinin başantrenörü Daniele Santarelli da organizasyonda keyifli maçlar olacağını vurgulayarak, "Sezona zorlu başladık ama şimdi buradayız. Önemli olan burada olmak. Buradaki oyuncular ve koçlar alanlarında en iyiler. Burada olmaktan memnunuz. Hafta sonu yüksek seviye voleybol izleyeceğinizden eminim." dedi.

Eczacıbaşı Dynavit'ten Simge Aköz "Burada olmaktan mutluyuz. Zorlu, inişli çıkışlı bir sezon geçirdik ama düştüğümüzde takım olarak birbirimize yardım ettik." ifadelerini kullanırken takımın başantrenörü Giulio Cesare Bregoli, "Burada olmayı hak ediyoruz. Sezon boyunca elimizden gelen her şeyi yaptık. Zorlu anlarda kalkmayı ve yükselmeyi başardık. Bundan sonra da aynısı devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Savino Del Bene oyuncusu Maja Ognjenovic, Dörtlü Final'e katılmanın sezon başı kendilerine koydukları bir hedef olduğunu ve organizasyona katıldıkları için mutlu olduğunu kaydetti.

İtalyan takımının başantrenörü Marco Gaspari ise "Sezon boyunca buraya gelene kadar gelen süreç kolay olmadı ama bu sene daha fazla şeyler ortaya koymalıyız. İstanbul'daki atmosferi biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.