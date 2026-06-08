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CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası Türkiye etabı Alanya'da tamamlandı

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CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası Türkiye etabı Antalya Alanya'da tamamlandı. Erkeklerde Türkiye grubunu lider bitirerek Budapeşte finallerine katılmaya hak kazandı. Kadınlarda ise Türk takımları gruptan çıkamadı.

?????? Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen CEV Plaj Voleybolu Milletler Kupası'nın (CEV Beach Volley Nations Cup) Türkiye etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde sona erdi.

İspanya, Litvanya, Romanya ve Kıbrıs Rum Kesimi etaplarının ardından Türkiye'nin ev sahipliğinde organize edilen 5. ön eleme etabı, Alanya Uluslararası Plaj Spor Merkezi'ndeki müsabakalarla tamamlandı.

Organizasyonun son gününde erkekler A grubunda mücadele eden Türkiye'nin birinci ve ikinci takımları, sabah seansında Çekya'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etti. Türk takımları, akşam seansında ise Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Akşam seansındaki ilk maçta Sacit Kurt-Tuna İmdat ikilisinden oluşan Türkiye'nin ikinci takımı, Ukraynalı Dmytro Kozil-Sviatoslav Nahornyi çiftine 2-0 yenildi. Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisinden oluşan Türkiye'nin birinci takımı ise Ukraynalı Anton Moiseiev-Vitalli Savin çiftini 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Alanya etabında ikinci kez mağlup olan Ukrayna'nın önüne geçen Türkiye, grubunu ilk sırada bitirdi.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende Türk takımlarına kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ve Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın verdi.

Erkeklerde Türk takımları, 16-19 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek finallerde şampiyonluk için korta çıkacak.

Kadınlar C grubunda ise İdil Gür-Yasemin Yıldırım ikilisinden oluşan Türkiye'nin ikinci takımı, Norveçli Frida Bernsen-Oda Lovo Steinsvag ikilisine 2-0 mağlup oldu. Su Şimdim-Bahar Doğan ikilisinden oluşan Türkiye'nin birinci takımı da Norveçli Nina Pavlova-Sunniva Helland Hansen çiftine yenildi.

Bu sonuçların ardından kadınlarda Türk takımları gruptan çıkma şansını kaybetti.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
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