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Dünya Motosurf Şampiyonası'nda ilk gün etap yarışları sona erdi

Dünya Motosurf Şampiyonası'nda ilk gün etap yarışları sona erdi
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Çeşme Şifne'de düzenlenen İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ilk etap yarışlarının ilk günü, yağmur ve rüzgara rağmen 20 ülkeden 93 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Master Kadınlar'da Türk sporcu Bihan Koyuncu üçüncü oldu.

Çeşme Şifne'de düzenlenen İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'nın ilk etap yarışlarının ilk günü tamamlandı.

Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ve yağışa rağmen yarışçılar Çeşme'nin serin sularına açılan sporcular kıyasıya mücadele etti. Gün boyu süren hava muhalefeti nedeniyle Master Erkekler ve Master Kadınlar kategorilerinin 3. yarışları yarına ertelendi. Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, ABD, Kıbrıs, Rusya, Slovakya, Avusturya, Almanya, Belçika, Japonya, Kanada, Kore, Macaristan, İsveç, İsrail, Polonya, Şili, Makao ve Kuveyt'in de aralarında bulunduğu 20 ülkeden sporcular yarışlarda yer alıyor. Toplam 93 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, 16 Türk sporcu Türk bayrağını temsil ediyor. Master Kadınlar sınıfının ilk etap yarışında Türk sporcu Bihan Koyuncu üçüncü oldu.

İlk gün etap yarışlarında birinci olan sporcular şöyle:

Heat 1 Master Kadınlar: Eunjin Lee

Heat 1 Grup A Elite Kadınlar: Birinci Matoukov Elika,

Heat 1 Grup B Elite Kadın: Birinci Zuborova Michaela Sara

Heat 1 Genç Kızlar: Nela Pozdnikova

Heat 1 Genç Erkekler: Stanislav Kohoud

Heat 1 Master Erkekler Grup A: Kim Down,

Heat 1 Master Erkekler Grup B: Janora Arkadiusz

Heat 1 Elite Erkekler: Novotn Maty,

Heat 1 Stock Class Grup A: Adam Kolar

Heat 1 Stock Class Grup B: Adam Janosek

Heat 2 Genç Kızlar: Ellen Burdova

Heat 2 Genç Erkekler: Maxmillian Hruska

Heat 2 Elite Woman Grup A: Matoukov Elika,

Heat 2 Elite Woman Grup B: Sara Zuborova

Heat 2 Master Erkekler Grup A: Kim Down

Heat 2 Master Erkekler Grup B: David Pozdnik

Heat 2 Master Kadınlar: Lee Eunjin,

Heat 2 Elit Erkekler: Matyas Novotny

Heat 2 Stock Class Grup A: Adam Kolar

Heat 2 Stock Class Grup B: Adam Janosek

Heat 3 Elite Kadınlar Grup A: Eliska Matuskova

Heat 3 Elite Kadınlar Grup B: Sara Zuborova

Heat 3 Genç Kızlar: Nela Pozdnikova

Heat 3 Genç Erkekler: Stanıslav Kohout

Heat 3 Elite Erkekler: Matyas Novatny

Heat 3 Stock Class Grup A: Down Kim

Heat 3 Stock Class Grup B: Adam Janosek - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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