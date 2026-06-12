Haberler

Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme'de başladı

Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme'de başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası, 19 ülkeden 93 yarışmacının katılımıyla antrenman turlarıyla başladı. Yarışlar pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı.

Şifne Plajı'ndaki organizasyonda 19 ülkeden 93 yarışmacı, 7 kategoride yarışacak.

Teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından şampiyonada serbest antrenman turları başladı.

Sporcular, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçlara ulaşmak için kıyasıya mücadele edecek.

Çok sayıda sporseverin takip ettiği şampiyona yarın yapılacak etap yarışlarının ardından pazar günü gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İBB davasında "çıplak arama" iddiasına soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı

'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest
e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi

e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi
Ankara'da yarın dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak çok kuvvetli vuracak

Ankara Valiliği saat vererek uyardı
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler