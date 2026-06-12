Dünya Motosurf Şampiyonası, Çeşme'de başladı

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Dünya Motosurf Şampiyonası antrenman turlarıyla başladı.

Şifne Plajı'ndaki organizasyonda 19 ülkeden 93 yarışmacı, 7 kategoride yarışacak.

Teknik kontrollerin tamamlanmasının ardından şampiyonada serbest antrenman turları başladı.

Sporcular, Çeşme'nin turkuaz sularında en iyi sonuçlara ulaşmak için kıyasıya mücadele edecek.

Çok sayıda sporseverin takip ettiği şampiyona yarın yapılacak etap yarışlarının ardından pazar günü gerçekleştirilecek final müsabakalarıyla sona erecek.