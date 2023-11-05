Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor Yerel Derbide Berabere Kaldı

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme'nin iki takımı olan Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor, Alaçatı 15 Eylül Sahasındaki yerel derbi maçında golsüz berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme'nin iki takımı olan Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor, Alaçatı 15 Eylül Sahasındaki yerel derbi maçında golsüz berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta İzmir'den 6 takım mücadele ederken, 6 takım arasında Çeşme'nin 2 güzide takımı olan Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor da yer alıyor.

Ligin 4. haftasında Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor, yerel derbi maçında, Alaçatı 15 Eylül Sahasında karşı karşıya geldiler. Alaçatı'daki yerel derbi maçına, güvenlik önlemleri nedeniyle Çeşme Belediyespor taraftarları alınmazken, Alaçatıspor taraftarları da maç öncesinde TC numaraları kayıt altına alınarak kendilerine verilen biletler ile maça girdiler.

Alaçatıspor taraftarları tribünleri tamamen doldurarak, maç boyunca takımlarını desteklerken, maçı Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı ve Alaçatıspor Kulübü Başkanı Fevzi Özkan birlikte izlediler.

Maçın ilk yarısı her iki takımın karşılıklı atakları ve gol arayışları ile geçerken, iki takımda aradığı golü bulamayınca ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında ise 73. dakikada Çeşme Belediyespor oyuncusu Umut Kaya kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Çeşme Belediyespor'un 10 kişi kalmasının ardından Alaçatıspor maça ağırlığını koyarak, uzatma dakikalarının sonuna kadar Çeşme Belediyespor kalesinde gol arasa da aradığı golü bulamayınca yerel derbi maçı golsüz berabere sonuçlandı.

Yerel derbi maçından 1 puan alan Alaçatıspor, 3 haftalık lig liderliğinden 3'üncülüğe gerileyerek, 8 puanla 3. sırada yer aldı. Çeşme Belediyespor ise 5 puanla 9'uncu sırada yer aldı.

Ligin 5. haftasında, 8 Kasım Pazar günü saat 14.00'te, Çeşme Belediyespor kendi sahasında Bayındırspor'u konuk edecek. Alaçatıspor ise aynı tarih ve saatte, deplasman maçında Yunus Emre Belediyespor ile karşılaşacak. - İZMİR