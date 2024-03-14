Üye Girişi
Haberler

Cent Koleji Kız Hentbol Takımı Dünya Okul Sporları Şampiyonası'na hazırlanıyor

Güncelleme:

Cent Koleji Kız Hentbol Takımı, Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) Liseler Dünya Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklara başladı. Türkiye şampiyonu olan takım, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Cent Koleji Kız Hentbol Takımı, Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) Liseler Dünya Şampiyonası hazırlıklarına başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bahreyn'de ekim ayında düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Cent Koleji, Kastamonu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Birinciliği'nde şampiyon olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 18 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı oyuncusu Helin Su Karagözlü, Dünya Şampiyonası'nda yer alacak olmanın kendileri için çok büyük bir gurur ve tecrübe olacağını belirtti.

Cent Koleji Antrenörü Mehmet Serkan İnci de Türkiye şampiyonu olarak büyük gurur yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizi ISF Liseler Dünya Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil ederek, madalya ile döneceğimize inanıyorum. Hentbol Federasyonu ile süren proje kapsamında 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'mızın da önemli bir parçası olan bu takım her alanda başarıya koşuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Dünya Şampiyonası Türkiye Dünya Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cevdet Şen kimdir? Memleket Partisi Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Cevdet Şen kaç yaşında, nereli? Kemal Atabey kimdir? AK Parti Diyarbakır- Ergani Belediye Başkan adayı Kemal Atabey kaç yaşında, nereli? Yasin Solak kimdir? Zafer Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Yasin Solak kaç yaşında, nereli? Bekir Ayyıldırım kimdir? MHP Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Bekir Ayyıldırım kaç yaşında, nereli? Fırat Seydaoğlu kimdir? AK Parti Diyarbakır- Eğil Belediye Başkan adayı Fırat Seydaoğlu kaç yaşında, nereli? Tuğran Savran kimdir? Zafer Partisi Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Tuğran Savran kaç yaşında, nereli? Orhan Hayri Şener kimdir? Memleket Partisi Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Orhan Hayri Şener kaç yaşında, nereli? Menduh Uzunluoğlu kimdir? MHP Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Fırat kimdir? AK Parti Diyarbakır- Kayapınar Belediye Başkan adayı Ali Rıza Fırat kaç yaşında, nereli? Vehbi Ertürk kimdir? Zafer Partisi Denizli Buldan Belediye Başkan Adayı Vehbi Ertürk kaç yaşında, nereli? Enver Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Yumurtalık Belediye Başkan adayı Enver Çelik kaç yaşında, nereli? Muhammed Asena kimdir? AK Parti Diyarbakır- Yenişehir Belediye Başkan adayı Muhammed Asena kaç yaşında, nereli? Serdar Türken kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Serdar Türken kaç yaşında, nereli? Halit Demir kimdir? MHP Kayseri Özvatan Belediye Başkan Adayı Halit Demir kaç yaşında, nereli? Ahmet Volkan Moran kimdir? Zafer Partisi Denizli Bozkurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Volkan Moran kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title