Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılmak için tek şartı var

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde süre almakta zorlanıyor. Bir süredir Japonya'ya transferi gündemde olan deneyimli forvetin takımdan ayrılmak tek bir şartı var.

URAWA RED DIAMODS'TAN 1.5 YILLIK TEKLİF

Japon ekiplerinden Urawa Red Diamonds, Cenk Tosun transferi için mesai harcıyor. Öte yandan Japon takımının Cenk Tosun'a yaptığı teklif belli oldu. Ajansspor'un haberine göre 33 yaşındaki forvete 1.5 yıllık sözleşme teklifi yapıldı.

CENK 2.5 YILLIK KONTRAT İSTİYOR

Cenk Tosun'un talebi ise 2.5 yıllık kontrat oldu. Fenerbahçe ve Urawa Red Diamonds arasındaki görüşmeler de sürüyor. Japonya'da transfer dönemi 26 mart tarihine kadar açık. Cenk'in sarı-lacivertlilerle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayı 2'si ilk 11 olmak üzere 17 kez giydi. 33 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.