Cenk Tosun'un Fenerbahçe'den ayrılmak için tek şartı var
Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun'un Japonya'ya transfer ihtimali var. Sarı-lacivertliler ile Cenk'e talip olan Urawa Red Diamonds arasındaki görüşmeler sürerken, 33 yaşındaki golcüye yapılan teklif de ortaya çıktı. Japon ekibi, tecrübeli futbolcuya 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. Cenk ise 2.5 yıllık kontrat istiyor. Transfer için son tarih 26 mart.
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde süre almakta zorlanıyor. Bir süredir Japonya'ya transferi gündemde olan deneyimli forvetin takımdan ayrılmak tek bir şartı var.
URAWA RED DIAMODS'TAN 1.5 YILLIK TEKLİF
Japon ekiplerinden Urawa Red Diamonds, Cenk Tosun transferi için mesai harcıyor. Öte yandan Japon takımının Cenk Tosun'a yaptığı teklif belli oldu. Ajansspor'un haberine göre 33 yaşındaki forvete 1.5 yıllık sözleşme teklifi yapıldı.
CENK 2.5 YILLIK KONTRAT İSTİYOR
Cenk Tosun'un talebi ise 2.5 yıllık kontrat oldu. Fenerbahçe ve Urawa Red Diamonds arasındaki görüşmeler de sürüyor. Japonya'da transfer dönemi 26 mart tarihine kadar açık. Cenk'in sarı-lacivertlilerle 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayı 2'si ilk 11 olmak üzere 17 kez giydi. 33 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.