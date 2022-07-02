Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa - Haberler

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Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş, eski futbolcusu Cenk Tosun'u yeniden renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından transferi duyururken, "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" ifadelerini kullanarak özel bir video paylaştı.

Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, yeniden Beşiktaş'ta. Siyah-beyazlı kulüp transferi sosyal medya hesabından resmen duyurdu.

Beşiktaş yaptığı paylaşımda, "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa" ifadelerini kullanarak özel bir video paylaştı.

Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa

Beşiktaş'a 3. kez imza atan Cenk Tosun ise transferin resmiyet kazanmasının ardından yaptığı paylaşımda,"Bir gün herkes evine döner.. Sana geldiğim ilk günü hatırlıyorum. Tüm hayatını birkaç hayal üzerine adayan, yapılmaz denilenleri her defasında yapmak için uğraşan, tek gayesi başarılı olmak isteyen o adam yine sana geldi. Beni ben yapan camiaya yani yuvama geldim.

Cenk Tosun resmen Beşiktaş'ta: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa

Yaşadığım 3 şampiyonluk, binlerce anı, yüzlerce gol ve milyonlarca güzel fotoğraf karesi. Attığım gollerden sonra evimizde Tosun Paşa müziğinin çalmasıyla herkesin bir ağızdan ismimi haykırması… Şimdi yeniden ilk günkü heyecanımla, daha büyük bir hırsla geliyorum. Unutmamalı, bir gün herkes evine döner."

Haberler.com - Spor

Cenk Tosun Beşiktaş Spor Haberler

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