Cengizhan Şimşek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşemeyecek

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, cezalı olan Cengizhan Şimşek'in 7-9 Temmuz'da yapılacak 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşemeyeceğini söyledi. Selim, "Mustafa Taş başpehlivan, Cengizhan Şimşek cezalı. Cezalı olduğu da şuradan belli oluyor; şu ana kadar olan güreşlerde güreşemedi. Antalya'da güreşler oldu, onlarda da güreşemedi. Kırkpınar'da da güreşemeyecek. Bir an önce federasyonun açıklama yapması lazım, açıklar diye düşünüyorum" dedi.

Cengizhan Şimşek'in kemeri doping havuzunda olmasına rağmen istenilen sürelerde doping testi vermemesi gerekçesiyle elinden alınmıştı. Güreşçiye 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmişti. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, konuyla ilgili açıklama yaptı. Selim, şunları söyledi:

"MUSTAFA TAŞ BAŞPEHLİVAN, CENGİZHAN ŞİMŞEK CEZALI"

"Mahkemeyi durdurma kararı aldırmıştı ama Cengizhan Şimşek, bu sene güreşemiyor. Başpehlivan da Mustafa Taş oldu. Federasyon Başkanı da önümüzdeki süreçte açıklamalar yapacaktır. Mustafa Taş'ın başpehlivan olmasını engelleyecek bir durum yok. Cengizhan Şimşek ceza aldı, güreşemiyor. Şu ana kadar olan güreşlerde de güreşemedi. Yarın yine güreş var onda da güreşemeyecek. Kırkpınar'da da güreşemeyecek. Bu artık federasyonun işi, önümüzdeki günlerde açıklama yapacaklardır. Keşke bu olay buralara gelmeseydi ama oldu. Cengizhan Şimşek mahkemeyi durdurma kararı aldırdı. 'Durdurma' demek bir şey değil. Bir hakim, bir savcı karar vermiş mahkeme dursun diye, savunma yapsın diye. Bir şey değiştirmez, karar kesin. Mustafa Taş, başpehlivan olarak bu sene Kırkpınar'a çıkacak. Bugün yarın federasyon onu açıklar, açıklaması lazım. Araya seçim girdi, başka şeyler de girdi zaman biraz geçti ama bilinen şey şu; Mustafa Taş başpehlivan, Cengizhan Şimşek cezalı. Cezalı olduğu da şuradan belli oluyor; şu ana kadar olan güreşlerde güreşemedi. Antalya'da güreşler oldu, onlarda da güreşemedi. Kırkpınar'da da güreşemeyecek. Bir an önce federasyonun açıklama yapması lazım, açıklar diye düşünüyorum."