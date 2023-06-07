Cengizhan Şimşek'in altın kemeri Mustafa Taş'a verildi

Doping havuzunda olmasına rağmen istenilen sürelerde test vermediği gerekçesiyle cezalandırılan Cengizhan Şimşek'in altın kemeri, 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci olan başpehlivan Mustafa Taş'a verildi. Taş, "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Cengizhan ve yargıyla alakalı olan bir durumdu. Biz de yargıya saygı duyduk. Bugün de yargı bizi gösterdi. Kemer bana takdim edildi. İnşallah böyle olaylar olmaz. Ben ağama söz verdim. Kemeri inşallah sahada takmak istiyorum" dedi.

Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 2022 yılı 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı ilan edilen Mustafa Taş'a, bugün Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle başpehlivanlık altın kemeri verildi. Törene, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, TGGF Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim katıldı. Başkan Gürkan, altın kemeri yeni sahibi Mustafa Taş'a taktı.

"BÜTÜN YİĞİTLER MEYDANA ÇIKACAK"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şunları söyledi:

"Bugün hukukun verdiği kararla Kırkpınar altın kemerini 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı olarak Mustafa Taş'a takacağız. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Yolu açık olsun, başarıları daim olsun. Tabii ki bu yıl 7-8-9 Temmuz tarihlerinde 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni gerçekleştireceğiz. Burada bütün yiğitler meydana çıkacak. Yine dualı çayırda ter dökecek ve en iyi olan kazanacak."

"MADDE KULLANMAYACAKSIN"

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de şunları kaydetti:

"Önce Mustafa Taş pehlivanımıza söyledim. İnşallah böyle bir şey tecelli etsin istemiyorum. İsmail Balaban'ın da böyle bir olayı vardı. Kırkpınar'da iki sefer başpehlivan oldu. Ben Mustafa Taş'ın Kırkpınar'da kendi hakkınla başpehlivan olmasını bekliyorum. Bu tip olaylar inşallah Kırkpınar'da olmaz. Bu Kırkpınar'da birkaç dönemdir oluyor. Daha önce İsmail Balaban, Ali Gürbüz'de olmuştu. İsmail Balaban ikinciye başpehlivan olmuştu. Benim gönlüm istiyor ki, Mustafa Taş kardeşimiz inşallah bir daha başpehlivan olur. Herkesin akıllı olması lazım. Artık Türkiye çok gelişti. Yiğitçe güreşeceksin. Madde kullanmayacaksın. Kullanmasan da kullanmaya meyilli olmayacaksın."

"TELEFONLA BU SONUCUN BİZE İLETİLDİĞİ ANDA HABERDAR OLDUK"

TGGF Başkanı İbrahim Türkiş ise şöyle konuştu:

"Kırkpınar'ımıza çok az bir süre kaldı. Artık bu tarz hataların ilk ve son kez yapılacağı bir dönem olmasını açıkçası temenni ediyorum. Aynı zamanda bu konuda federasyon başkanı olarak kendi dönemimde de bunun hiçbir şekilde olmayacağının garantisini veriyorum. Baştan beri de söyledik. Bu olayın yaşanmasında Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun en küçük bir müdahili yoktur. Biz Tahkim Kurulu kararının temyizden başvurusu reddedildiği gün, telefonla bu sonucun bize iletildiği anda bu konudan haberdar olduk."

"KEMERİ İNŞALLAH SAHADA TAKMAK İSTİYORUM"

661'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Mustafa Taş da "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Cengizhan ve yargıyla alakalı olan bir durumdu. Biz de yargıya saygı duyduk. Bugün de yargı bizi gösterdi. Kemer bana takdim edildi. İnşallah böyle olaylar olmaz. Ben ağama söz verdim. Kemeri inşallah sahada takmak istiyorum" diye konuştu.