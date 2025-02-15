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Cengiz Ünder Messi'ye rakip oldu

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Fenerbahçe ve Los Angeles FC, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı. Yeni adresi ABD takımı olan Ünder, Messi'ye de rakip oldu.

Yüksek maliyeti nedeniyle ara transfer döneminde 'elden çıkarılacaklar' listesinin başında olan Cengiz Ünder için yeni bir talip çıktı.

YENİ ADRESİ ABD

Rusya ve Beşiktaş ile anlaşma zeminini sağlayamayan Fenerbahçe'de Cengiz Ünder takımda kalmıştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, MLS ekiplerinden Los Angeles FC ile anlaştı.

TRANSFERİN DETAYLARI

Anlaşmaya göre Los Angeles FC, Cengiz Ünder için 1.2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Maaş ise 2 kulüp tarafından ortak olarak paylaşılacak. MLS ekibinin Ünder için öncelikli bir satın alma hakkı olacak. 6 aylık kiralık kalan oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Türk oyuncu, vizesinin çıkmasının ardından sağlık kontrolü için ABD'ye uçacak.

BU SEZON SKOR ÜRETEMEDİ

ABD takımı, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmaya oldukça yakın. Bu sezon 9 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 252 dakika süre alabildi.

Cengiz Ünder Messi'ye rakip oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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