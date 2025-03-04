Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Adalı, ara transfer döneminde gündemlerine gelen ve taraftarların tepkisi üzerine Fenerbahçe'den MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralık giden Cengiz Ünder'in siyah-beyazlılara transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı.

"FENERBAHÇE'DEN KAYNAKLANAN HADİSELER OLDU"

Serdal Adalı, Cengiz Ünder transferinden vazgeçme nedenlerini "İlk hocayla oturduk. Bilgi aldığımız iki scout ekibinin listesinde de Cengiz Ünder ve Rıdvan Yılmaz vardı. 'Yerli futbolcu varsa diğer bölgeler için elimiz rahatlar' fikriyle ortaya çıktı. Herkes yazdı, çizdi. İşin mali yönünde... Cengiz'den kaynaklanan bir konu değil, Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu" sözleriyle anlattı.

"SOSYAL MEDYA TEPKİSİYLE VAZGEÇMEM"

Cengiz'in de menajerine "İstenmediğim yere gitmeyeyim" dediğini aktaran Adalı, "Herkes öğrensin; sosyal medyanın tepkisiyle ne adam alırım, ne adam veririm, ne de vazgeçerim. Gelsin, transferi sosyal medya yapsın o zaman" ifadelerini kullandı.