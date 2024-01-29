Üye Girişi
Haberler

Cengiz Ünder'i değerlendiren Crespo canlı yayında İsmail Kartal'a şakayla karışık mesaj yolladı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

MKE Ankaragücü maçında süre alan Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo, Cengiz Ünder'in performansıyla ilgili esprili bir açıklamada bulundu. Portekizli futbolcu, "Benim sahada olduğum son maçta Cengiz Ünder, hat-trick yapmıştı. Hocamıza ikimizi aynı anda oynatmasını söyleyeceğim. Şaka bir yana Cengiz Ünder harika bir oyuncu." dedi.

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından mücadelede süre alan Miguel Crespo, açıklamalarda bulundu. Cengiz Ünder'in performansını değerlendiren Portekizli yıldız, İsmail Kartal'a da şakayla karışık göndermede bulundu.

"İSMAİL KARTAL'A İKİMİZİ AYNI ANDA OYNATMASINI SÖYLEYECEĞİM"

Cengiz Ünder ile ilgili yaptığı yorumda Crespo, "Benim sahada olduğum son maçta Cengiz Ünder, hat-trick yapmıştı. Hocamıza ikimizi aynı anda oynatmasını söyleyeceğim. Şaka bir yana Cengiz Ünder harika bir oyuncu. Onun adına çok mutluyum." dedi.

"TAKIMIMA YARDIMCI OLABİLMEK İÇİN TEKRAR HAZIRIM"

Sakatlığını atlatmasına ilişkin de konuşan Crespo, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Bu süreçte bana yardımcı olan sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Takımıma yardımcı olabilmek için tekrar hazırım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Miguel Crespo Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Canan Hoşgör evlendi mi, eşi kimdir? Canan Hoşgör kiminle evlendi? Sibirya soğuğu nedir? Sibirya soğuğu kaç derecedir? Sibirya nerede? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Ocak Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Ocak günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 29 OCAK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlar doluluk oranı nedir? Kar yağışları barajları ne kadar doldurdu? Okullar ne zaman açılıyor 2024? Okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor? İstanbul'da kar var mı, kaç gün sürecek? 29-30 Ocak kar yağacak mı? Bu hafta hava karlı mı? Kızılcık Şerbeti Azra kim, gerçek adı nedir? Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında? Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Yunanistan Ligi neden seyirci yok? Yunan Liginde neden seyircisiz oynanıyor? Yunanistan Ligi'nde neden taraftar yok? Fiorentina - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fiorentina - Inter maçı nereden izlenir? PSG - Brest maçı hangi kanalda, saat kaçta? PSG - Brest maçı nereden izlenir? AOK - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta? AOK - Panathinaikos maçı nereden izlenir? Türkiye'nin illerinden kaç tanesi sesli harflerle başlar? Hangi illerin adı sesli harflerle başlıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title