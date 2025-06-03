Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Los Angeles Football Club, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in opsiyonunu kullanmayacağını açıkladı. Milli futbolcu, bu karar sonrasında Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Los Angeles Football Club, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'in opsiyonunu kullanmayacak, milli futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre MLS ekibi Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere geri döneceği aktarıldı. Sakatlıklardan dolayı eski formunu bulamayan milli yıldızın son sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Amerika'da yeni bir maceraya Çıkan Cengiz, kiralık geçirdiği dönemde 12 maçta forma şansı buldu. Bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Ünder, sakatlıklar nedeniyle eski formunu yakalayamamış ve son sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalması bekleniyor. Amerika'da geçirdiği dönemde 12 maçta forma şansı bulan Ünder, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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