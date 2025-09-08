Cengiz Ünder'den iddialı açıklama: Herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstereceğim

Süper Lig devi Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA SESLENDİ

Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Beşiktaş taraftarına seslendi ve kariyerinde yeni bir sayfa açtığını söyledi.

"HERKESİN BİLDİĞİ CENGO'YU TEKRAR GÖSTERECEĞİM"

28 yaşındaki milli oyuncu, yaptığı paylaşımda "Bundan iki sene önce hedeflerimle beraber dönmüştüm ülkeme. Bu sürede benden bekleneni her zaman sahaya yansıtma fırsatı bulamadım ama her an, her dakika elimden gelenin en iyisini sahaya koydum. Kariyerimin yeni sayfasına geçerken önceden olduğu gibi kulağım yine tüm dedikodulara kapalı. Hayallerimi gerçekleştirmek adına büyük bir adım atıyor, herkesin bildiği Cengo'yu tekrar göstermek için yeni bir başlangıç yapıyorum." dedi.