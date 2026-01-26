Cengiz Ünder gol sayısını 5'e çıkardı

Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, Eyüpspor ağlarına attığı golle siyah-beyazlı formayla 5. kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golleri 6. dakikada Orkun Kökçü ve 76. dakikada Cengiz Ünder'den geldi. Cengiz, böylelikle siyah-beyazlılarda 5. kez gol sevinci yaşadı. Ligde 13 maçta Beşiktaş formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, daha önce de Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Samsunspor ağlarını sarstı.

Cengiz Ünder, 61. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil oldu.