Cengiz Ünder: 'Beşiktaş forması altında sahada olmak için sabırsızlanıyorum'

Beşiktaş'ın yeni transferi Cengiz Ünder, bir an önce siyah-beyazlı formayla sahaya çıkmak istediğini dile getirdi.

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, siyah-beyazlı kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olduğu için gururlu olduğunu aktaran Cengiz, "Bu forma altında olduğum için çok mutluyum. Bir an önce sahada olmak istiyorum. Bu formayı giymek çok özel bir duygu. Daha önce yurt dışında oynarken Beşiktaş taraftarı ile ilgili çok fazla söylemlerim oldu.Beşiktaş, çok sevdiğim özel bir kulüp. Çok heyecanlıyım. Umarım en iyi performansımı burada sergileyebilirim. Bu forma altında bunu yapacağıma yürekten inanıyorum. Umarım her şey çok güzel olur" diye konuştu.

"Avrupa'da oynamak benim için güzel tecrübeler oldu"

Avrupa'da oynadığı dönemi değerlendiren Cengiz, "En büyük hayalim milli takıma gitmek ve Avrupa'ya transfer olmaktı. Bunu genç yaşta gerçekleştirdim. Giderken üzerimde oynayamama korkusu vardı. Roma'da bu korkuyu atlattım. Benim için güzel bir başlangıç oldu. Doğru bir kulübe adım attım. Serie A, taktik açısından çok farklı. Hafta başından hafta sonuna kadar sürekli taktik çalışırdık. Sonra İngiltere'ye gittim. İngiltere'de daha fazla tempolu oynanan bir oyun vardı. Fransa'da daha güçlü oyuncuların olduğu, daha farklı bir ligde mücadele ettim. Genelde güce dayalı bir ligdi. Benim için güzel tecrübeler oldu" ifadelerini kullandı.

Wilfred Ndidi ile İngiltere'de bir yıl beraber oynadığını belirten 28 yaşındaki oyuncu, "Ndidi, çok güçlü ve sert bir oyuncu. O zamanlar takımın önemli oyuncularından bir tanesiydi. Yıllar sonra tekrardan aynı takımda birlikte oynayacağız. Bunun için de heyecanlıyım. Agresif bir oyuncu ve onun agresifliği bizim için çok önemli. Umarım saha içinde birlikte çok güzel işler yaparız" dedi.

"Artık gollerimi Beşiktaş forması altında atmak istiyorum"

Beşiktaş formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Cengiz, şunları kaydetti:

"Başka bir takımın oyuncusu olarak, genç yaşta buraya geldiğimde bile çok heyecanlıydım. Beşiktaş'ın o dönem çok iyi bir kadrosu vardı. Başa baş gidiyorduk. Çok iyi bir takımdı. Sahaya çıktığımda kendi arkadaşlarımla iletişim kuramıyordum. Kesinlikle birbirimizi duyamıyorduk. Çok iyi bir maç oynadım. Türkiye'deki en iyi maçlarımdan bir tanesiydi. Gol de attım. Artık gollerimi Beşiktaş forması altında atmak istiyorum. Bunu düşünmek beni daha fazla heyecanlandırıyor. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Bu heyecanı özledim. Umarım Beşiktaş forması altında çok sayıda gol atarım."

"Sergen Yalçın, her zaman bana inanan bir hoca oldu"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ile daha önceden tanıştığını belirten Cengiz Ünder, "Sergen Yalçın'a öncelikle çok teşekkür ederim. Her zaman bana inanan bir hoca oldu. Ben de bu tarz hocalarla olduğum zaman kendimi daha farklı hissediyorum. Daha güvende hissediyorum. Çünkü bana sorumluluk veriyor. Oyun içinde sürekli ne yapmam gerektiğiyle ilgili daha serbest bırakınca daha farklı bir oyuncu haline dönüşüyorsun. Sergen hocaya bu konuda çok teşekkür ederim. Benimle geldiğimden beri konuşuyor. Kendimi de güvende hissediyorum bu konuda" diye konuştu.

"Bir an önce sahada olmak istiyorum"

Şu an kendini iyi hissettiğini vurgulayan Cengiz, "Bir an önce sahada olmak istiyorum. Taraftarımıza en iyi futbolumu izletmek istiyorum. Hemen maç günü gelsin istiyorum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bu heyecanı uzun zaman sonra tekrardan yaşamak benim için çok farklı. Her zaman birlik beraberlik içinde olalım. Birbirimize güvenelim. Taraftarlarımız oyuncularımıza sahip çıksın" şeklinde sözlerini noktaladı. - İSTANBUL