Cengiz Ünder Beşiktaş'a Kiralık Olarak Transfer Oldu

Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Cengiz Ünder, iki takım kadrosunda yer alan oyuncular arasına katıldı.

Fenerbahçe- Beşiktaş rekabetinin geçmişinde iki takım formasını da giyen çok sayıda futbolcu bulunuyor.

Birol Pekel'den Feyyaz Uçar'a, Sergen Yalçın'dan Tümer Metin'e, Rüştü Reçber'den Gökhan Gönül'e kadar Türk futboluna adını ezberletmiş birçok futbolcu listede yer alıyor.

Cengiz Ünder de Avrupa'da geçen yıllarının ardından Türkiye'ye Fenerbahçe ile geri döndü. Sarı-lacivertli formayla beklentileri karşılayamayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş ile satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardı.

İki takımın kadrosunda da yer alan unutulmaz futbolcular şunlar:

Birol Pekel, Selim Soydan, Ali Soydan, Şenol Birol, Adem İbrahimoğlu, Ali Kemal Denizci, Engin İpekoğlu, Tayfur Havutçu, Feyyaz Uçar, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Oktay Derelioğlu, Alpay Özalan, Ahmet Yıldırım, Emre Aşık, Ali Güneş, Tayfun Korkut, Mustafa Doğan, Murat Şahin, Tümer Metin, Mert Nobre, Fahri Tatan, Mehmet Yozgatlı, Rüştü Reçber, Burak Yılmaz, Yusuf Şimşek, Mehmet Aurelio, Egemen Korkmaz, Mamadou Niang, Uğur Boral, Sezer Öztürk, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Köybaşı, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Jose Sosa, Josef de Souza, Mehmet Topal, Salih Uçan, Mert Günok, Michy Batshuayi, Umut Nayir, Cenk Tosun, Anderson Talisca, Cengiz Ünder.

Daum ve Denizli, iki takımla da Süper Lig'i kazandı

Christoph Daum ile Mustafa Denizli, iki takımla Süper Lig şampiyonluğu yaşayan teknik direktörler olarak göze çarpıyor.

Geçen yıl yaşamını yitiren Alman teknik adam, Beşiktaş'la 1994-1995, Fenerbahçe'yle de 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Daum eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası, yeni adı ise Süper Kupa olan organizasyonda 1993-1994 sezonunda siyah-beyazlı takımla, 2009-2010'da ise sarı-lacivertli ekiple kupaya uzandı.

Türk çalıştırıcı Mustafa Denizli de 2000-2001'de Fenerbahçe'yle, 2008-2009 sezonunda da Beşiktaş'la Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

İki takımda şampiyonluk yaşayan futbolcular

Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları altında 12 futbolcu şampiyonluk yaşadı.

Bu oyunculardan Birol Pekel, Şenol Birol, Engin İpekoğlu, Tümer Metin, Mert Nobre, Rüştü Reçber, Yusuf Şimşek, Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Süper Lig şampiyonluk kupasını iki takım formasıyla da havaya kaldırdı.

Milli futbolcular Salih Uçan ile Mert Günok ise hem Fenerbahçe'de hem de Beşiktaş'ta Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Ayrıca daha önce Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Mert Günok ve Mehmet Topal da Süper Kupa'da şampiyonluk sevincini tattı.

Birçok transferde bonservis ödenmedi

İki takım arasında son dönemde yaşanan oyuncu transferlerinin büyük bölümünde bonservis bedeli ödenmedi.

Siyah-beyazlı kulüple futbolculuk dönemlerinde sözleşme konusunda anlaşamayan ya da ayrılık kararı alan Feyyaz Uçar, Tümer Metin, Cenk Tosun ve İsmail Köybaşı gibi isimler bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olarak kamuoyunda büyük ses getirmişti.

Uzun yıllar sarı-lacivertli takımda forma giyen Rüştü Reçber, Caner Erkin ve Gökhan Gönül, kulübüyle yeni sözleşme imzalamadı. Bu futbolcular, bonservis ücreti ödenmeden Beşiktaş'la anlaşmaya vardı ve herkesi şaşırttı.