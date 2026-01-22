TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Cengiz Gökay; lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını oylayan Gökay, "Haber" alanında ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy kullandı.

Cengiz Gökay, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini " Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde de Hasan Belal'ın "Mehmet Ağa" fotoğrafını seçti.

Gökay, Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karesine oy verdi.

Cengiz Gökay: "Sonuna kadar Filistin'i ve Gazze'yi destekleyeceğiz"

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Gökay, özellikle Gazze'deki fotoğraflardan çok etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu farkındalık için Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum. Gazze'deki fotoğraflara bakıp vicdanı olan bir insan, yaklaşık 2.5 yıldır devam eden bu zulüm karşısında sessiz kalamaz. 2.5 yıldır milyonlarca insanı açık hava hapishanesine mahkum eden hain İsrail ve yandaşlarının yaptıkları zulmü görmekyeyiz. Buna sessiz kalmıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Müslümanlar ve Türkler olarak bu duruma sessiz kalmayacağız. Sonuna kadar Filistin'i ve Gazze'yi destekleyeceğiz."

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.