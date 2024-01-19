Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı: Şampiyonluk Bizim İçin Dönüşü Olmayan Bir Yol

Sebat Gençlik Spor Kulüp Başkanı Cemil Kalkışım, hedeflerinin tesisleşmeyle birlikte yapılanmayı devam ettirmek olduğunu belirterek, şampiyonluğun kendileri için dönüşü olmayan bir yol olduğunu söyledi.

Süper Lig'de 2003 ile 2005 sezonları arasında mücadele eden Akçaabat Sebatspor'un devamı olan Sebat Gençlik Spor Kulübü, 2023 yılında, kuruluşunun 100. yılında yeniden profesyonel lige dönüş yapmıştı. Süper Lig'den, BAL'a kadar inen tarihi kulüp, bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele ediyor. Trabzon futbolunun dinamosunu yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarını sürdüren Cemil Kalkışım başkanlığındaki yönetim kurulu, tesisleşmeye ve yapılanmaya büyük bir önem veriyor.

"Uzun süreli istikrar bizim için çok önemli"

Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cemil Kalkışım, mütevazi bir kulüp olduklarını belirterek, "Uzun süreli istikrar bizim için çok önemli. Biz Sebatspor'u iyi yönettiğimize inanıyoruz. Türk futboluna baktığımız zaman ekonomik sıkıntılar ön planda, bizim mütevazi bir şekilde hiç borç yapmadan ilerleyen bir politikamız var. Bunu da bugüne kadar gelen süreçte başardık" dedi.

"Hedefim tesisleşmeyle birlikte yarışan bir kulüp"

Kulübe geliş nedenlerinin başında tesisleşme ve yapılanma olduğunu dile getiren Kalkışım, "Kulübü ileriye taşıyabilecek tesislerle birlikte stadyumu Akçaabat'ımıza kazandırmak istiyoruz. Tesis binası ve antrenman sahalarını çözdük. Haziran 2024'te kulüp binamız, iki tane antrenman sahamız bize teslim edilecek. Takım otobüsümüzü aldık. 100 yılımızda şampiyon olduk, bu sezon da şampiyonluğa oynuyoruz. Abdi Serdar Üstünsalih ve İbrahim Erdemoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Tesisleşme anlamında bize çok büyük katkı veriyorlar. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da bizden desteğini esirgemiyor. Trabzon'un değerlerinin sayısını arttırmalıyız. Bizler ağır bedeller ödüyoruz. Onore edilmek, sahiplenilmek isteriz" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk bizim için dönüşü olmayan bir yol"

Teknik direktörlerinin isteği doğrultusunda transferler yaptıklarının altını çizen Cemil Kalkışım, "Hiçbir zaman dışarıdan etkilenerek transfer yapmayız. Ara transfer döneminde geniş bir kadroya sahip olmamız lazım. Lig maçları ve play-off'lar olacak. Seçim Can Koç, Sezer Kahraman, Ökkeş Karaoğlu, Mehmet Sıddık İstemi ve Gökhan Alsan'ı transfer ettik. Kendini kanıtlamış isimleri kadromuza kattık. İddialı bir takım kurduk. Ligimiz kolay değil ama iyi bir kadro kurduk. Rakibimiz kim olursa olsun yenmek için oynayacağız ve bir üst lige çıkmak için mücadele edeceğiz. Şampiyonluk için dönüşü olmayan bir yoldayız" cümlelerine yer verdi.

"Tarihi kulübe sahip çıkmak için neyi bekliyoruz"

Başkan Kalkışım, göreve geldikleri ilk dönemde şampiyonluğu 1 puanla kaçırdıklarını, ikinci sezonlarında ise şampiyon olduklarını aktararak, "Şimdi de şampiyonluğa oynuyoruz. Bize bırakılan emaneti çok iyi taşıyoruz. Akçaabat'ı çok iyi temsil ediyoruz. İyi de futbol oynuyoruz. Biz bunları yaparken, bütün yönetici arkadaşlarım önemli bir mesai harcıyorlar. Sebat, geçmişiyle bugünü arasında 100 yıl geçti. 101. yılımızdayız. Bu kulübü sahiplenmemiz gerekiyor. Taraftar bazında yeterli değiliz. Bu kulübe sahip çıkacak olan taraftarlarımızdır. Taraftar olmazsa seyir zevki olmaz. Futbolun güzelliği taraftardır. Maçlarımıza bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Her kulüp büyük bedeller ödüyor"

Herkesin gurur duyacağı bir kulüp ortaya çıkarmak için gayret ettiklerini sözlerine ekleyen Sebat Gençlik Spor Kulüp Başkanı Cemil Kalkışım, "Sağ sola bulaşmadan, bir toz kadar hile yapmadan, anlımız akıyla bu işi yapmaya çalışıyoruz. Emanete ihanetlik olmaz. Bunun için yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte büyük gayret sarf ediyoruz. Hatalarımız, eksiklerimiz vardır. Eleştiri de olacaktır" dedi.

"Bizim en büyük başarımız birlikteliğimiz"

Genç ve tecrübeli oyuncuları kadrolarına katarak iyi bir harmanlama yaptıklarını söyleyen Kalkışım, "Bizim en büyük başarımız birlikteliğimiz. Bütün kulüpler sıkıntı yaşıyor. Kimi gidiyor, kimi kaçıyor. Biz böyle bir sıkıntı yok. Kiminle ne konuşuyorsak onu yerine getiriyoruz. Çok iyi bir ekip ruhu yakaladık. Hocalarımız büyük bir özveri ile çalışıyor" açıklamasın yaptı.

Hedeflerinin 2. Lig'e yükselip orada kalıcı olmayı hedeflediklerini belirten Başkan Kalkışım, "Bizim önümüzde Trabzonspor var. 1461 Trabzon da 1. Lig'de olursa, biz de 2. Lig'de olursak, Trabzon futbolunun çok önemli yerlere geleceğine inanıyorum. O zaman bizim çocuklarımızı görme şansımız daha çok olur. Bizim çocuklarımızın çıtayı yükseltmesi için oynaması gerekiyor" diye konuştu.

İkinci yarının ilk maçı yarın

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Sebat Gençlik Spor, ikinci devrenin ilk maçında yarın Muşspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Başkan Cemil Kalkışım, taraftarları maça davet etti.

Yaptıkları transferlerle güçlendiklerini dile getiren Kalkışım, "Aramıza yeni katılan oyuncularımızla birlikte gücümüze güç katarak ikinci devrenin ilk maçına çıkacağız. Hedefimiz ilk yarıda gösterdiğimiz güzel performansında üstüne çıkarak üst liglere çıkabilmek. Gücümüzün farkındayız ve başaracağımıza inanıyoruz. Taraftarlarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. - TRABZON