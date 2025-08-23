Cemal Yusuf Bakır U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 130 kilogramda mindere çıkan milli güreşçi Cemal Yusuf Bakır, gösterdiği üstün performansla finale yükseldi.

U17 Dünya Şampiyonu olan milli güreşçi, 130 kilogramda ilk turda Japon rakibi Kosei Miyaki'yi 8-5 mağlup etti. Çeyrek finalde Azerbaycanlı Mazaim Mardanov'u 4-3 yenen Bakır, yarı finalde ise U17 Dünya Şampiyonu ve U20 Avrupa üçüncüsü Ukraynalı Ivan Yankovsky karşısında büyük üstünlük kurdu. Mücadelede 6-0 öndeyken rakibini 65. saniyede tuşla yenerek finale adını yazdırdı. Cemal Yusuf Bakır, altın madalya için Avrupa ikincisi, bağımsız sporcu Ali İlyasov ile karşılaşacak.

77 kiloda Yusuf Emirhan Tosun ise ikinci turda İranlı Mohammad Bouvari'ye mağlup oldu. Repesaj hakkı elde eden milli sporcu, ilk olarak Sırp rakibi Zalan Pek ile karşılaşacak. Bu maçı kazanması halinde bronz madalya için Kırgız güreşçi Raatbek Pıazbekov ile mücadele edecek. - İSTANBUL