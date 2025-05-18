Cem Eroğlu, 19 Mayıs Bayramı'nda Yüzme Etkinliği Düzenledi

Cem Eroğlu, 19 Mayıs Bayramı'nda Yüzme Etkinliği Düzenledi
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Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Cem Eroğlu, Yason Burnu ile Hoynat Adası arasında 7 kilometrelik yüzme parkurunu başarıyla tamamladı.

ORDU'da, Karadeniz Su Sporları Kulübü sporcularından Cem Eroğlu, ' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla Yason Burnu ile Hoynat Adası arasında kulaç attı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu ile Hoynat Adası arasında anlamlı bir yüzme gerçekleştirildi. Karadeniz Su Sporları Kulübü sporcularından Cem Eroğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi adına antrenör eşliğinde Yason Burnu'ndan başlayarak Hoynat Adası'na kadar yüzdü. Yaklaşık 7 kilometrelik parkuru 2,5 saatte başarıyla tamamlayan Cem Eroğlu, "Ordu'muzun gençlerine örnek olmayı istiyoruz. Bugün bu etkinliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapıyoruz. Ordu'da bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Mükemmel coğrafyasıyla Yason Burnu ve Hoynat Adası arasında yüzdüm. Ordu'da gençlerin bu tür sporlara katılmasını örnek olmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesinin bize bu etkinlikte katkısı çok büyük. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler'e de desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi. Eroğlu, parkur bitişinde Hoynat Adası'nda Türk Bayrağı'nı gururla dalgalandırdı.

Haber-Kamera: Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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