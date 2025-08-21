Cem Bölükbaşı, 2025'te Spa-Francorchamps'ta Yarışacak

YARIŞ pilotu Cem Bölükbaşı, 2025 sezonunda da European Le Mans Series (ELMS) mücadelelerinde pistlere çıkmaya devam ediyor. Genç pilot, serinin en ikonik yarışlarından biri olan "4 Hours of Spa-Francorchamps"'ta ülkemizi temsil edecek.

Belçika'nın dünyaca ünlü SPA-Francorchamps Pistinde gerçekleşecek organizasyonda Bölükbaşı, 23-24 Ağustos tarihlerinde direksiyon başına geçecek.

23 Ağustos Cumartesi günü sıralama turları ve antrenman gerçekleşecek. 24 Ağustos Pazar günü ise TSİ 14: 00'te yarış koşulacak.

Motor sporları dünyasının en zorlu pistlerinden biri olarak kabul edilen SPA-Francorchamps, her yıl hız, dayanıklılık ve stratejinin ön planda olduğu unutulmaz mücadelelere ev sahipliği yapıyor. Bölükbaşı, bu heyecan dolu yarışta hem bireysel başarısı hem de Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmesi açısından büyük önem taşıyan bir performans sergilemeye hazırlanıyor.