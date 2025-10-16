Celtic'ten Gazze'ye acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin yardım

Haberler

Celtic Futbol Kulübü Vakfı, Gazze'deki acil gıda ihtiyacını desteklemek amacıyla Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) 100 bin sterlin bağışlandığını duyurdu.

ACİL GIDA İÇİN 100 BİN STERLİN BAĞIŞ

Vakfın açıklamasında, açlıkla mücadelede dünyanın en büyük insani yardım kuruluşu WFP aracılığıyla Gazze'deki acil gıda ihtiyacı için 100 bin sterlin bağış yapıldığı bildirildi.

640 BİN KİŞİ KITLIK KOŞULLARINDA YAŞIYOR

Açıklamada ayrıca, Gazze'de 640 bin kişinin kıtlık koşullarında yaşadığı ve 132 bin çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında olduğunun tahmin edildiği vurgulandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
