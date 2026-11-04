Celtic Teknik Direktörü O'Neill, Beşiktaş maçını kazanmak istiyor, 3 maçtır puan yok

İSKOÇYA ekibi Celtic'in Teknik Direktörü Martin O'Neill, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini belirterek, "Kendimizi kanıtlamamız gereken bir maç. 3 maçtan puan alamamış olmamız bunun böyle devam edeceği anlamına gelmez" dedi.

Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill ve futbolcu Liam Scales, Beşiktaş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesinde kadro tercihleri hakkında konuşan O'Neill, "Yarın hazır olmasını umduğum ve oynatmayı planladığım oyuncular var. Bazı futbolcularım pazar günkü maça kadar süre alamadı ancak kullanabileceğim alternatiflerim de bulunuyor" diye konuştu.

'İLK MAÇLARDAKİ SONUÇLAR HAYAL KIRIKLIĞI'

UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "İlk maçlardaki sonuçlar bizim için üzücü ve hayal kırıklığı yarattı. Ancak bundan sonrası için farklı bir şey yapmak istiyoruz. Dördüncü maçımıza çıkacağız ve henüz galibiyet alamadığımızın farkındayız. İlk karşılaşmalarda istediğimiz verimi gösteremedik. Artık bundan sonra ne yapabileceğimize odaklanmalıyız. En iyi 11'imizi oluşturabilirsek maçları kazanıp bir sonraki tura geçebiliriz. Tüm gücümüzü sahaya koymalı ve galibiyet için mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'KOLAY BİR DÖNEMDEN GEÇMİYORUZ'

Takımın içinde bulunduğu zor döneme de değinen O'Neill, oyuncularının öz güvenini yeniden kazanmalarının önemine dikkat çekti. Deneyimli çalıştırıcı, "Celtic taraftarı için kolay bir dönemden geçmiyoruz. Oyuncularımın güvenlerini en üst seviyede tutmaları gerektiğini söylüyorum. Önceki maçlarda öz güven kaybetmiş olabiliriz ancak takım olarak ne yapabileceğimizi biliyoruz. Artık puan kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Her oyuncu forma şansı bekliyor ve herkes süre almayı hak ediyor" dedi. Celtic'in geçmişte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini hatırlatan O'Neill, "Geçmişte yaptıklarımızı kendimize referans alabiliriz. Hala bunu başarabilecek bir takımız. Oyuncularımın hepsi Şampiyonlar Ligi'nde yer alamadıkları için hayal kırıklığı yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

SCALES: SORUMLULUK ALMAMIZ GEREKİYOR

Celtic'in futbolcusu Liam Scales ise takım olarak kötü geçen sezonu tersine çevirmek için mücadele ettiklerini söyledi.Takımı hak ettiği yere taşımak istediklerini belirten Scales, "Yarın dayanıklılık göstermemiz ve hepimizin hazır olması gereken bir gün. Geldiğimiz noktanın farkındayız ve bunun için çabalıyoruz. Celtic'in ne kadar büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Ancak 10 oyuncunuzu kaybettiğinizde yaşadığınız zorluğu da göz önünde bulundurmalısınız. Şu ana kadarki performansımızın sorumluluğunu almamız gerekiyor. Taraftarlarımızın hayal kırıklığını anlıyoruz" diye konuştu.

Üst üste galibiyetler alarak çıkış yakalamak istediklerini dile getiren Scales, "Dört gün içinde sahamızda iki galibiyet almak bizim için mükemmel olurdu. Bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Futbolda iyi ve kötü dönemler yaşanabilir. Önemli olan istikrarı sağlamak. Kendinize inanır ve eksiklerinizi gidererek ilerlerseniz işler lehinize dönebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı