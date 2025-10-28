Haberler

Celtic'te Brendan Rodgers İstifa Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Celtic'in teknik direktörü Brendan Rodgers, kulüpteki gerginlikler nedeniyle istifa etti. Geçici olarak Martin O'Neill göreve getirildi. Kulüp hissedarı, Rodgers'ın tutumlarını eleştirdi.

İskoçya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Celtic'te teknik direktör Brendan Rodgers, istifa etti.

Geçen sezon İskoçya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlı ekipte, Rodgers'tan boşalan koltuğa geçici olarak Martin O'Neill getirildi.

Kulübün en büyük hissedarı Dermot Desmond yaptığı açıklamada, Rodgers'ı hedef alarak, "Yaz transfer döneminden bu yana sözleri ve eylemleri bölücü, yanıltıcı ve çıkarcı oldu. Bu durum kulüp çevresinde zehirli bir atmosferin oluşmasına ve yönetim kurulu üyelerine karşı düşmanlığın artmasına katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Daha önce 2000-2005 yıllarında Celtic'i çalıştıran 73 yaşındaki Martin O'Neill, bu dönemde 7 kupa kazanırken, 2003 UEFA Kupası finalinde Jose Mourinho yönetimindeki Porto ile karşılaşmıştı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Kazakistan'ın Kairat takımına elenerek hayal kırıklığı yaşayan Celtic, ligde de Hearts'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Papa'nın ziyareti öncesi İznik'te tarihi keşif

Papa'nın ziyareti öncesi tarihi keşif! Polis 24 saat nöbet tutuyor
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.