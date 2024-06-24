Çekyalı kafes dövüşçüsü evlenme teklif ettiği kız arkadaşı tarafından reddedildi
Çekyalı kafes dövüşçüsü Lukas Bukovaz, 20,000 kişi önünde kaybettiği maçın ardından kız arkadaşına evlenme teklif etti. Ancak kız arkadaşı teklifi Bukovaz'ın kendisini başka bir kadınla aldattığını iddia ederek reddetti.
Çekyalı kafes dövüşçüsü, 20,000 kişinin önünde kaybettiği maçtan sonra kız arkadaşına evlenme teklif etti. Kız, arkadaşı ise kendisini aldatmakla suçlayıp evlenme teklifini geri çevirdi.
ALDATMA GEREKÇESİYLE REDDETTİ
Maç sonunda gerçekleşen olayda Lukas Bukovaz'ın kız arkadaşı 20.000 kişinin önünde başka bir kadınla aldatıldığı gerekçesiyle teklifi reddetti.