Çekyalı kafes dövüşçüsü evlenme teklif ettiği kız arkadaşı tarafından reddedildi

Çekyalı kafes dövüşçüsü, 20,000 kişinin önünde kaybettiği maçtan sonra kız arkadaşına evlenme teklif etti. Kız, arkadaşı ise kendisini aldatmakla suçlayıp evlenme teklifini geri çevirdi.

ALDATMA GEREKÇESİYLE REDDETTİ

Maç sonunda gerçekleşen olayda Lukas Bukovaz'ın kız arkadaşı 20.000 kişinin önünde başka bir kadınla aldatıldığı gerekçesiyle teklifi reddetti.