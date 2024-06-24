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Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 F Grubu'nda 26 Haziran'da Çekya ile karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre, Hamburg Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile oynayacağı üçüncü maçın hakemi belli oldu.

RUMEN HAKEM YÖNETECEK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hamburg Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Çekya-Türkiye maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Çek Cumhuriyeti Türkiye Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Çınar Saraç:

Çekler 5 Türkiye 1

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F Ö:

Kına yakarsın

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Serra:

Aman Portekiz macımdaki Alman hakem gibi olmasın da! Neyse işimizi hakemlere bırakmayalım, rahat bir galibiyetle geçelim bu turu. Haydi Çocuklar

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