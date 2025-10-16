Haberler

Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! "Bu paradan aşağı imza atmam" dedi

Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor! 'Bu paradan aşağı imza atmam' dedi
Fatih Terim Çekya'nın başına geçiyor!
Faroe Adaları yenilgisi sonrası teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayıran Çekya Futbol Federasyonu, yeni hoca arayışlarına girdi. Federasyon, bu kapsamda deneyimli teknik adam Fatih Terim'e resmi teklif götürdü. Terim'in karşılık olarak 'Aylık 100 bin euro'ya çalışırım' cevabı verdiği ve şartların kabul edilmesi halinde kısa süre içinde göreve başlayabileceği iddia edildi.

Çekya Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Faroe Adaları'na alınan yenilgi sonrası teknik direktör Ivan Hasek ile yollarını ayırmıştı. Federasyon, yeni hoca arayışları kapsamında Fatih Terim'e resmi teklif götürdü.

TERİM'İN YANITI: AYLIK 100 BİN EURO

Deneyimli teknik adamın, yapılan teklife karşılık olarak "Aylık 100 bin euro'ya çalışırım" cevabını verdiği öğrenildi. Terim'in, bu şartların kabul edilmesi halinde kısa süre içinde resmen göreve başlayabileceği iddia edildi.

Çek basınından Sport'un haberine göre; genel menajer Pavel Nedved'in Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında sportif direktörlük yaparken Terim ile birlikte çalıştığı hatırlatıldı ve tecrübeli hocayla iletişime geçildiği ileri sürüldü. Haberlerde Fatih Terim için aylık 100 bin euro gibi bir ücret düşünüldüğü yazıldı.

ASIL HEDEF: EURO 2028

Çekya'nın halen 2026 Dünya Kupası için şansı sürerken, federasyonun Terim'i uzun vadeli bir proje kapsamında göreve getirmek istediği belirtildi. Terim'in de ana hedef olarak EURO 2028'e güçlü bir şekilde katılım sağlamayı planladığı ifade edildi.

