Cedi Osman: 'Milli Takım için Oynamak Gurur ve Heyecan Verici'

Milli basketbolcu Cedi Osman, milli takım için oynamanın her zaman büyük bir gurur ve heyecan olduğunu söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde medya günü düzenledi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda takım kaptanı Cedi Osman da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turnuvaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak sözlerine başlayan Cedi Osman, "Her şey çok iyi ilerliyor. Dört hazırlık maçı yaptık. Son 3 maç çok iyi oldu. Taraftarla bir araya gelmek her zaman çok güzel" diye konuştu.

Karadağ ile yarın oynanacak son hazırlık maçıyla alakalı da milli oyuncu, "Herkes çok heyecanlı. Şampiyona öncesi son prova. Bu karşılaşmayı çok önemsiyoruz. Kazanmak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Turnuvada oynayacakları grubu değerlendiren tecrübeli basketbolcu, "Zor bir grubumuz var. Maç maç ilerlemek gerekiyor. Çok iyi bir kadromuz var. Ortamımız da çok iyi. Uzun zamandır böyle bir ortam olmamıştı. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. En önemlisi sağlıklı kalmamız" şeklinde konuştu.

Son olarak milli takım için oynamanın her zaman gurur olduğuna değinen Cedi Osman, "Sezon daha geç bitti. Formda kalmayı başardım. Daha iyi oldu. Milli takım için oynamak her zaman büyük bir gurur ve heyecan olmuştur" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL