Cedi Osman EuroBasket 2025 Yarı Finalinde İlk 5'te

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Yunanistan ile karşılaşan A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman, ilk 5'te sahaya çıktı.

Ay-yıldızlılar, Arena Riga'da oynanan karşılaşmaya Shane Larkin, Şehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün 5'iyle başladı.

Türkiye'nin çeyrek finalde Polonya ile oynadığı müsabakada sakatlanan Cedi Osman, ilk 5'te yer aldı. Bacağındaki kemik ödemi nedeniyle tedavi gören 30 yaşındaki basketbolcu, Polonya müsabakasının ardından gerçekleştirilen ilk 2 antrenmana katılamamıştı.

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, bugün yapılan son idmanda yer alan Cedi'ye ilk 5'te görev verdi.

Karşılaşmayı Bakan Bak da izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yunanistan-Türkiye maçını saha kenarından takip etti.

Millilerin son 16 turu ve çeyrek final maçlarını da izleyen Bakan Bak, karşılaşmadan önce Arena Riga'nın dışında Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Karşılaşmayı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile diğer davetliler de izledi.