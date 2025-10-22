ÇBK Mersin, Zaragoza'ya Yenildi
Basketbol Kadınlar Euroleague'in üçüncü haftasında ÇBK Mersin, İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza'yı konuk etti. Mücadele 79-72'lik sonuçla Zaragoza'nın galibiyetiyle sona erdi.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Veronika Obertova, Jelena Tomiç, Gilbert Hoxha
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Juskaite 8, Hayes 21, Geiselsoder 14, Burke 22, Razheva 2, Mompremier, Vanloo
CASADEMONT ZARAGOZA: Leite 22, Ortiz 12, Hempe 7, Fingall, Vorackova, Flores, Pueyo 15, Oma Hermosa, Gueye 11, Mawuli 12
1'İNCİ PERİYOT: 20-16
DEVRE: 43-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-52
5 FAUL: Vanloo (Çimsa ÇBK Mersin )
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor