ÇBK Mersin, Zaragoza'ya Yenildi

ÇBK Mersin, Zaragoza'ya Yenildi
Güncelleme:
Basketbol Kadınlar Euroleague'in üçüncü haftasında ÇBK Mersin, İspanyol temsilcisi Casademont Zaragoza'yı konuk etti. Mücadele 79-72'lik sonuçla Zaragoza'nın galibiyetiyle sona erdi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Veronika Obertova, Jelena Tomiç, Gilbert Hoxha

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Manolya Kurtulmuş, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Juskaite 8, Hayes 21, Geiselsoder 14, Burke 22, Razheva 2, Mompremier, Vanloo

CASADEMONT ZARAGOZA: Leite 22, Ortiz 12, Hempe 7, Fingall, Vorackova, Flores, Pueyo 15, Oma Hermosa, Gueye 11, Mawuli 12

1'İNCİ PERİYOT: 20-16

DEVRE: 43-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-52

5 FAUL: Vanloo (Çimsa ÇBK Mersin )

Basketbol Kadınlar Euroleague üçüncü haftasında ÇBK Mersin, İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı ağırladı. Karşılaşmayı 79-72'lik skorla konuk ekip Zaragoza kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
