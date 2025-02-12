ÇBK Mersin, Tarsus Spor'u 77-66 Yenerek Galibiyetini Tuttu
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında ÇBK Mersin, Tarsus Spor'u 77-66'lık skorla mağlup etti. Maçta etkili performans sergileyen ÇBK Mersin, son periyotta öne geçerek önemli bir galibiyet aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında ÇBK Mersin, sahasında karşılaştığı Tarsus Spor'u 77-66 yendi.
Hakemler: Yücel Çilingir, Cemil Uygül, Fatih Kurt
ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Fauthoux 23, Carleton 11, Araujo 7, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 9, Sinem Ataş 3, Feride Şevval Akalan, Derin Yaya 2
Başantrenör: Ahmet Kandemir
Tarsus Spor : Heal 25, Büşra Akgün 10, Banu Şimşek 5, Alleyne 18, Ceylin Beyza Altunpa 3, Nuran Tutsak 2, Elif Emirtekin 3, Nisa Yalçın
Başantrenör: Cihat Barış Akgün
1. Periyot: 19-19
Devre: 30-32 (Tarsus Spor lehine)
3. Periyot: 57-50 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN