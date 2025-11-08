ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri'yi 83-70 Yenerek Galip Geldi
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol takımını 83-70 mağlup etti. Maçın periyotları 16-14, 39-32 ve 61-51 şeklinde tamamlandı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Yiğit Gönültaş, Burak Pehlivan, Ali Rıza Pinat
ÇİMSA ÇBK MERSİN: Sevgi Tonguç, Manolya Kurtulmuş 10, Azra Erçelik, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 4, Sinem Ataş 15, Juskaite 12, Burke 16, Eslem Güler 2, Razheva 7, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 15
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 28, Williams 14, Doğa Adıcan 8, Merve Arı 6, Merve Uygül 6, Idıl Türk, Fılıp 2, Meltem Avcı Yılmaz 6
1'İNCİ PERİYOT: 16-14
DEVRE: 39-32
3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51
