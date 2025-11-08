Haberler

ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri'yi 83-70 Yenerek Galip Geldi

Güncelleme:
Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6. haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol takımını 83-70 mağlup etti. Maçın periyotları 16-14, 39-32 ve 61-51 şeklinde tamamlandı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Yiğit Gönültaş, Burak Pehlivan, Ali Rıza Pinat

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Sevgi Tonguç, Manolya Kurtulmuş 10, Azra Erçelik, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 4, Sinem Ataş 15, Juskaite 12, Burke 16, Eslem Güler 2, Razheva 7, Esra Ural Topuz 2, Vanloo 15

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Dangerfield 28, Williams 14, Doğa Adıcan 8, Merve Arı 6, Merve Uygül 6, Idıl Türk, Fılıp 2, Meltem Avcı Yılmaz 6

1'İNCİ PERİYOT: 16-14

DEVRE: 39-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-51

Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Çimsa ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbolu konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ÇBK Mersin 83-70'lik skorla kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Juan, Göztepe'yi 3 dakika içerisinde galibiyete taşıdı

'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

