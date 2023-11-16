Haberler

ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-52 yendi.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Fatma Öztürk Çağatay Taşkın

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 3, Aaryn Ellenberg 16, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 4, Gintare Petronyte 4, Damla Gezgin 8, Nazlı Bircan Gökdemir 7, Holmes 8

ÇBK Mersin : Asena Yalçın 9, Williams 8, Kiss 4, Melis Gülcan 8, Mabrey 20, Derin Yaya 8, Sinem Ataş 8, Holingsvorth, Meltem Avcı, Iagupova 15

1.Periyot: 14-17

Devre: 29-44

3.Periyot: 44-65

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 80-52 yendi.

Kaynak: AA / Spor

basketbol Kayseri Mersin Spor Haberler

title