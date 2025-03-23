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ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası Şampiyonu Oldu

ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası Şampiyonu Oldu
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Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇBK Mersin, Emlak Konut'u 85-64 yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi. Final maçı Edirne'de gerçekleştirildi.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası Final müsabakasında ÇBK Mersin, Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek şampiyon oldu.

Salon: Edirne

Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Turgut Işık, Hüseyin Çamcı

ÇBK Mersin: Mccowan 22, Carleton 16, Howard 14, Anderson 13, Johannes 11, Sinem Ataş 6, Pelin Bilgiç 3, Asena Yalçın, Derin Kaya

Emlak Konut: Macaulay 17, Ndour 17, Thomas 8, Parks 8, Berfin Sertoğlu 7, Sehernaz Çidal 3, Gamze Takmaz 2, Ceren Akpınar 2, İnci Güçlü

1. Periyot: 27-13 (Mersin lehine)

Devre: 50-31 (Mersin lehine)

3. Periyot: (Mersin lehine) - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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