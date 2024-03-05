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ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Final Four'u hedefliyor

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ÇBK Mersin, Casademont Zaragoza'yı yenerek Dörtlü Final'e yükselmek istiyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek finalinde Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin, sahasında İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını geçerek Final Four'u (Dörtlü Final) hedefliyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında, sahasında Casademont Zaragoza'yı 79-62 yenerek seride 1-0 öne geçen ÇBK Mersin, deplasmandaki rövanş mücadelesinde ise İspanya temsilcisine 57-56 mağlup oldu. Bu sonuçla seride durum 1-1 oldu. Seride 2 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği mücadelenin son maçı yarın saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Rakibi karşısında taraftar desteğiyle galibiyeti hedefleyen ÇBK Mersin, hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

"Ev sahibi olmanın avantajını çok iyi kullandılar"

ÇBK Mersin Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Dörtlü Final öncesi son maça çıkacaklarını söyledi. İlk maçı kazandıklarını aktaran Yıldızoğlu, şöyle devam etti:

"Orada maalesef kazanma şansını elde ettiğimiz halde son saniyede kazanamadık. Onlar ev sahibi olmanın avantajını çok iyi kullandılar. Zaten iyi bir takıma karşı mücadele ediyoruz. Onlar orada olmak istiyor ama biz de orada olmak istiyoruz. Maç günü seyircimizin de desteğiyle akıcı ve iyi mücadele eden bir ekip halinde sonuca gitmemiz gerekiyor. Ben oyuncularıma çok güveniyorum. Mersinli seyircilere, Mersin halkına da çok güveniyorum. İnşallah hep beraber Final Four'a adımızı yazdıracağız. ÇBK Mersin, gerek son yıllarda yaptığı yatırımlar, gerek altyapısı, gerekse de organizasyon şemasıyla buraları çok fazla hak ediyor. Sezon içinde çok dalgalanmalar yaşadık ama şu anda iyi durumdayız."

"Final Four'a kalacağız"

Kaptan Sinem Ataş da ilk maçı taraftarların desteğiyle farklı kazandıklarını belirterek, Zaragoza'nın da taraftar desteğinin çok iyi olduğunu ifade etti. Deplasmanda kendilerini zor maçın beklediğini bildiklerini dile getiren Ataş, "Biraz da hakemlerin izin verdiği sertlikle maçı 1 sayıyla kaybettik. Ama burada, taraftarımızın önünde inşallah kazanıp turu geçeceğiz ve Final Four'a kalacağız. Buna inancımız var" dedi.

Kazanmaları halinde Dörtlü Final'de Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine Ataş, "Tabii Fenerbahçe de güçlü bir rakip. Geçen sene de finalde karşılaştık. İki Türk takımının karşılaşması çok iyi oldu. Bu sene de bu turu geçip yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyerek tekrar finale kalmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Bu ya tamam ya devam maçı bizim için"

Tecrübeli basketbolcu Asena Yalçın ise deplasmanda oynadıkları serideki ikinci maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, "Seyircimizin de desteğiyle kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu ya tamam ya devam maçı bizim için. Kazanırsak Final Four'dayız. İki sene üst üste ve bu çok büyük bir başarı olur. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

Kazanmaları halinde Dörtlü Final'de Fenerbahçe ile karşılaşacaklarına yönelik gelen bir soruya Yalçın, "Bu sefer yarı finalde karşılaşacağız. İnşallah tekrar final oynama başarısını göstermek istiyoruz" cevabını verdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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