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ÇBK Mersin, EuroLeague Rövanşında Valencia'yı Ağırlayacak

ÇBK Mersin, EuroLeague Rövanşında Valencia'yı Ağırlayacak
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FIBA Kadınlar EuroLeague yarı final ilk maçında Valencia Basket'e 32 sayı farkla yenilen ÇBK Mersin, yarın sahasında tur geçmek için mücadele edecek.

FIBA Kadınlar EuroLeague yarı final ilk maçında Valencia Basket'e 32 sayı farkla yenilen ÇBK Mersin, yarın sahasında oynayacağı rövanş maçında tur arayacak.

ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar EuroLeague'de finale giden yolda yarın İspanyol ekibi Valencia Basket'i ağırlayacak. Yarı final ilk maçında deplasmanda Valencia Basket'e 89-57'lik skorla mağlup olan ÇBK Mersin, taraftarının da desteğiyle kazanmak istiyor.

Mersin ekibinin turu geçebilmesi için 33 sayılık farka ihtiyacı olduğu karşılaşma, yarın akşam saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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