ÇBK Mersin, EuroLeague İkincisi Olmasına Rağmen Hedefini Lig Şampiyonluğu Olarak Belirledi

Kadınlar EuroLeague final maçında Çekya temsilcisi USK Prag'a yenilerek Avrupa ikincisi olan ÇBK Mersin'de Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, "Artık hedefimiz ligde şampiyonluk. Tüm odağımızı, ligde Fenerbahçe ile oynayacağımız final serisine çevireceğiz" dedi.

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Kadınlar EuroLeague 6'lı final organizasyonunda, çeyrek finalde Fransa'nın Bourges takımını, yarı finalde ise İspanyol Valencia Basket'i yenerek finale çıkan ÇBK Mersin, şampiyonluk mücadelesinde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Kadınlar EuroLeague'de şampiyon olan Prag'ı ve üçüncü olan Fenerbahçe'yi tebrik eden kulüp başkanı Serdar Çevirgen, "Son iki yılın şampiyonu olan Fenerbahçe'den bayrağı bir Türk takımı olarak devralıp ülkemizi ve şehrimiz Mersin'i gururlandırmak istedik. Ancak maalesef rakibimiz bizden daha iyi basketbol oynadı. Bizi Avrupa ikinciliğine taşıyan oyuncularımıza ve teknik ekibimize gönülden teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Her biriyle gurur duyuyoruz. Son üç yılda iki kez Avrupa ikincisi olan bir şehir takımıyız" diye konuştu.

"Lig şampiyonu olmak için mücadele edeceğiz"

Kendilerini her zaman destekleyen taraftarlar ile kent yöneticileri ve sponsorlara teşekkür eden Çevirgen, "Avrupa ikinciliğiyle yetinmeyen bir organizasyonuz. Artık hedefimiz ligde şampiyonluk. Tüm odağımızı, ligde Fenerbahçe ile oynayacağımız final serisine çevirip, lig şampiyonu olmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında ÇBK Mersin, Fenerbahçe Opet ile 16 Nisan Çarşamba Günü İstanbul'da karşılaşacak. - MERSİN