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ÇBK'da 3 isim yuvada kaldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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ÇBK'da 3 isim yuvada kaldı

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Kaptan Esra Ural Topuz, Asena Yalçın ve Sinem Ataş ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Kaptan Esra Ural Topuz, Asena Yalçın ve Sinem Ataş ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL), Euroleague, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Mersin temsilcisinde kadro şekillenmeye başladı. Bu kapsamda Tiffany Hayes, Temi Fagbenle, DeWanna Bonner ve Türk statüsündeki Kuanitra Holingsvorth'u yuvada tutan ÇBK ayrıca Jonquel Jones'u renklerine bağladı.

Akdeniz ekibi son olarak geçen sezon da turuncu-lacivertli formayı giyen Kaptan Esra Ural Topuz, Asena Yalçın ve Sinem Ataş ile yeniden anlaştı. Geride kalan KBSL 2021-2022 sezonunda Esra Ural Topuz 185 sayı-172 ribaund, Asena Yalçın 156 sayı-56 ribaund, Sinem Ataş ise 254 sayı 128 ribaund istatistikleriyle oynamıştı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Sinem Ataş Mersin Spor Haberler

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