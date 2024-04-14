Çaykur Rizesporlu Futbolcular Esila İçin Sahaya Çıktı
Çaykur Rizesporlu futbolcular, Antalyaspor maçı öncesinde üzerinde 'Esila kalp bekliyor' yazılı tişörtlerle sahaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde gerçekleşen ısınmaya yeşil-mavili ekip, Rizespor'un minik taraftarı Esila'nın kalp nakli beklediği hatırlatarak çıktı. Futbolcular üzerlerinde 'Esila kalp bekliyor' yazılı ve Esila'nın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle ısınma hareketlerini tamamladı. - RİZE