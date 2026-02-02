Haberler

Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçına hazır

Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri maçına hazır
Güncelleme:
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yarın Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile karşılaşacak. Hazırlık antrenmanı tamamlandı, sakat ve cezalı oyuncuların durumu ise dikkat çekiyor.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Taktik çalışmaların gerçekleştirildiği ve yaklaşık 45 dakika süren idman, yarı sahada oynanan maç ile sona erdi.

Çaykur Rizespor ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri arasındaki karşılaşma yarın 18.00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak.

Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Husniddin Alikulov ve kırmızı kart cezalısı Loannis Papanikolaou bu maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
