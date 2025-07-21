Çaykur Rizespor Yeni Sezon İçin Transfer Hareketliliği Yaşadı

Çaykur Rizespor Yeni Sezon İçin Transfer Hareketliliği Yaşadı
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Çaykur Rizespor, 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna 6 oyuncu katan takım, 8 futbolcuyla yollarını ayırdı. Yeni transferler arasında genç kaleci Erdem Canpolat ve Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu dikkat çekiyor.

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da, transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeşil mavililer, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosuna 6 futbolcu katarken, 8 oyuncuyla da yolları ayırdı.

Çaykur Rizespor, 2025-2026 sezonu öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kam Merkezi'nde gerçekleştiren Karadeniz ekibinde transfer süreci de diğer yandan yürütülüyor. Kadrosuna 6 oyuncu katan Çaykur Rizespor, 8 futbolcuyla da yollarını ayırdı. Yeşil-mavililerin ilk transferi Pendikspor'da forma giyen genç file bekçisi Erdem Canpolat oldu. Ardından Erokspor'dan Furkan Orak'ı renklerine bağlayan Rizespor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Geçen sezon etkili performans gösteren Gambiyalı forvet Ali Sowe ile yeniden 3 yıllık anlaşmayı imzalayan Çaykur Rizespor, İtalya Serie A ekibi Parma'dan Valentin Mihaila ile Çek Cumhuriyeti Chance Liga ekiplerinden Sparta Prag'da forma giyen Qazim Laçi'yi transfer etti. Çaykur Rizespor'da, sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmaları devam ediyor.

8 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILDI

Çaykur Rizespor, 8 oyuncuyla yollarını ayırarak sezon hazırlılarını planlıyor. Yeşil- mavililer, geçen sezon forma giyen ve sözleşmeleri sona eren Tarık Çetin, David Akintola, Rachid Ghezzal, Abdülkadir Ömür, Berkay Özcan, Ayberk Karapo ve Ivo Grbic ile yollarını ayrılırken, Benhur Keser'de Erzurumspor'a kiralık olarak gönderildi.

GELENLER

Erdem Can Polat - kaleci (Pendikspor)

Furkan Orak - sağ bek (Erokspor)

Halil Dervişoğlu - forvet (Galatasaray)

Ali Sowe - forvet (sözleşme yeniledi)

Valentin Mihaila - forvet (Parma)

Qazim Laçi - orta saha (Sparta Prag)

GİDENLER

Tarık Çetin

David Akintola

Rachid Ghezzal

Abdülkadir Ömür

Berkay Özcan

Ayberk Karapo

Ivo Grbic

Benhur Keser

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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