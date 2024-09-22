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Çaykur Rizespor ve Samsunspor Maçında İlk Yarısı 0-0 Berabere

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Her iki takım da fırsatları değerlendiremedi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp

Çaykur Rizespor : Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Anıl Yaşar, Hojer, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Akintola, Olawoyin, Zeqiri, Sowe

Samsunspor : Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Zeki Yavru, Bola, Bennasser, Celil Yüksel, Holse, Ntcham, Muja, Moundilmadji

Sarı kart: Dk. 3 Hojer (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

15. dakikada Hojer'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.

21. dakikada Muja'nın sol kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı çeldi.

32. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada Sowe'un pasında sol kanatta topla buluşan Taha Şahin'in ceza sahası önünden çektiği sert şutta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

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