Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda her iki takım da kırmızı kart gördü.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp

Çaykur Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laci, Augusto, Olawoyin, Zeqiri, Sowe

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Maestro, Baran Moğultay, Efecan Karaca, Hwang, Güven Yalçın

Kırmızı kartlar: Dk. 6 Papanikolaou (Çaykur Rizespor), Dk. 43 Maestro (Corendon Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Zeqiri (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

6. dakikada Çaykur Rizesporlu oyuncu Papanikolaou'nun konuk ekipten Efecan Karaca'ya faul yaptığı pozisyonda, hakem Halil Umut Meler kırmızı kartı gösterdi. Ev sahibi ekip, sahada 10 kişi kaldı.

14. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sowe'un ceza sahasına getirdiği topla buluşan Zeqiri'nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.

28. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Lima'nın atağını savunma karşıladı.

43. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. Maestro, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
